В поселке Павлово вспыхнул жилой дом

Огонь охватил 10 квадратных метров постройки.

Вечером 23 августа в Кировском районе Ленобласти произошел пожар. Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по региону, в поселке Павлово воспламенился жилой дом.

Огонь охватил 10 квадратных метров постройки. К месту возгорания оперативно прибыли 16 сотрудников МЧС на четырех пожарных машинах. Ликвидировать открытое горение удалось меньше, чем за час.

По предварительной информации, никто не пострадал. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее мы писали, что вспыхнувшую иномарку на Звездной улице потушили за 15 минут.

Фото: Piter.TV