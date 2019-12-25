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Более 100 детей заразились кишечной инфекцией в результате отравления в школе Кронштадта
Сегодня, 9:10
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Более 100 детей заразились кишечной инфекцией в результате отравления в школе Кронштадта

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Питание было организовано с нарушениями.

Более ста учеников отравились в школе №422 в Кронштадтском районе. Как выяснили сотрудники Роспотребнадзора, организатор питания работал с нарушениями. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Деятельность ООО "ТД "Профпит" приостановили. Проверка показала, что организация нарушала технологию приготовления пищи, поточность движения сырья и готовой продукции, условия хранения продукции. Кроме того, на ней не было маркировки, а пищу готовили люди, которые не прошли лабораторное обследование на кишечную инфекцию. 

В результате острую кишечную инфекцию зарегистрировали у 109 человек, из них 106 — дети. Одного ребенка госпитализировали в стационар.

В учебном учреждении проводят противоэпидемиологические мероприятия. О массовом отравлении стало известно 11-го ноября. Возбуждено уголовное дело. 

Фото: vk.com/kronschool422

Теги: кишечная инфекция, отравление, школьники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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