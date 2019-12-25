Более 100 детей заразились кишечной инфекцией в результате отравления в школе Кронштадта

Питание было организовано с нарушениями.

Более ста учеников отравились в школе №422 в Кронштадтском районе. Как выяснили сотрудники Роспотребнадзора, организатор питания работал с нарушениями. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Деятельность ООО "ТД "Профпит" приостановили. Проверка показала, что организация нарушала технологию приготовления пищи, поточность движения сырья и готовой продукции, условия хранения продукции. Кроме того, на ней не было маркировки, а пищу готовили люди, которые не прошли лабораторное обследование на кишечную инфекцию.

В результате острую кишечную инфекцию зарегистрировали у 109 человек, из них 106 — дети. Одного ребенка госпитализировали в стационар.

В учебном учреждении проводят противоэпидемиологические мероприятия. О массовом отравлении стало известно 11-го ноября. Возбуждено уголовное дело.

Фото: vk.com/kronschool422