Более 1000 подарков получат бездомные Петербурга перед Новым годом

Акция по сбору новогодних подарков для бездомных укомплектовала 500 наборов в Москве и 1003 — в Петербурге.

В Петербурге бездомные получат более 1000 подарков. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительной организации "Ночлежка".

Акция по сбору новогодних подарков для бездомных укомплектовала 500 наборов в Москве и 1003 — в Петербурге. Как рассказали в "Ночлежке", все выходные волонтёры сортировали подарки из продуктов, вещей и средств гигиены, которые вы щедро приносили и отправляли с доставкой.

В пресс-службе добавили, что остатки будут раздавать в проектах.

Разобрали ли мы всё, что нам передали? Нет! По ощущениям собранного хватит ещё на несколько сотен подарков. Всё, что вы передали бездомным людям, мы будем раздавать в проектах "Ночлежки", кажется, аж до весны написали в организации.

В "Ночлежке" благодарят всех, кто нашёл время и силы поучаствовать в акции.

Ранее петербуржцы сшили теплую одежду для бездомных людей. Шапки, варежки и шарфы отправятся в "Ночлежку" в качестве подарка на Новый год.

Фото: Вконтакте / Ночлежка

