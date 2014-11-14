Петербуржцы сшили теплую одежду для бездомных людей

В Невском районе ученики Молодежного центра сшили варежки, шапки и шарфы для подопечных "Ночлежки". Юные костюмеры из студии дизайна проекта "Театр К" решили сделать новогодние подарки бездомным людям.
Мне приятно, потому что мы помогаем людям из Ночлежки, которым по какой-то причине может быть холодно и очень плохо. Неизвестно в какой они сейчас одежде, есть ли у них шапки и варежки?
Мария Гусева, ученик студии дизайна костюма
Местные жители также приняли участие в мастер-классах, они делали выкройки, сшивали детали и украшали одежду. Каждый смастерил свое изделие, даже несмотря на маленький опыт шитья: все работали в команде и помогали друг другу.
Если нет у человека подготовки никакой, то наверное шарфик или шапочку за один вечер возможно сделать. Чтобы сделать полный комплект, небольшие навыки шитья на машинке все-таки нужны, напримре, в перчаточках есть особенно сложные узлы.
Надежда Гусева, участник мастер-класса
Дизайн одежды тоже продумывали вместе, на шапках и варежках изображены кожаные геометрические фигуры.
Материал, который мы используем, это футер 2-х нитка с начесом, это теплый материал. Мы делаем наши шапки и варежки двойными, таким образом их можно смело носить до -10.
Татьяна Колясева, руководитель студии дизайна костюма проекта "Театр К"
Петербуржцы сшили 20 теплых комплектов, вскоре они отправятся в благотворительную организацию "Ночлежку".
Видео, фото: Piter.TV
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