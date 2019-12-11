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Боксер Тайсон Фьюри завоевал титул чемпиона WBC

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Бой за мировое чемпионство в тяжелой весовой категории по версии WBC.

Британский боксер Тайсон Фьюри в бою за титул чемпиона WBC победил американца Деонтея Уайлдера. Победа была одержана техническим нокаутом в седьмом раунде поединка, который состоялся накануне в Лас-Вегасе.

Поражение стало для Уайлдера первым в карьере, в то время как Фьюри продолжает карьеру без проигрышей: в 31 поединке у него – 30 побед и одна ничья, которая была как раз в первом поединке с Уайлдером.

Ранее мы сообщали о том, что боксер Тайсон Фьюри заявлял, что если Владимир Кличко не оставит свой чемпионский пояс по версии WBO вакантным, а предпочтет с ним биться, он готов проползти по рингу и поцеловать обувь украинского спортсмена.

Видео: Youtube/ BOXING Ring, BetVictor

Теги: wbc, бокс, тайсон фьюри
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Спорт,

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