Бойцы СВО провели тренировку по управлению дронами от компании "Чистая линия"

Тренировки проходят на специализированной площадке.

Помощь участникам специальной военной операции поступает не только от обычных граждан, но и от бизнеса. Компания "Чистая линия" отправляет гуманитарные и специализированные грузы в зону конфликта, включая FVP-дроны. Корреспондент телеканала "360" посетила занятие операторов беспилотных аппаратов, чтобы изучить навыки, полезные на передовой.

Тренировки проходят на специализированной площадке. Группа из шести человек перемещается по участку, при этом оператор находится в конце колонны, отвечая за разведку и безопасность. При угрозе, выявленной дроном, он своевременно предупредит отряд.

Основными средствами оператора являются очки и пульт, что позволяет ему наблюдать за событиями на значительном удалении. Подобные аппараты крайне востребованы на фронте, поэтому "Чистая линия" регулярно поставляет их военным, собирая посылки в соответствии с их нуждами. Вице-президент компании Армен Бениаминов поддерживает связь с бойцами для учета их запросов.

Недавно он вернулся из Курска, где доставил помощь военным медикам, включая новые фургоны с беспилотниками и холодильник с мороженым. Во время визита он узнал о необходимости нового пикапа для эвакуации, который остался в Курске для перевозки в приграничные районы.