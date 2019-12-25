Исмаилов и Копылов проведут бой по джиу-джитсу в Петербурге

Бой назначен на 17 декабря.

Российские бойцы смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов и Роман Копылов сразятся в Северной столице по правилам джиу-джитсу. Бой назначен на 17 декабря. Об этом информирует пресс-служба лиги ACBJJ.

Отметим, что последний поединок Исмаилова проходил в марте 2023 года: он одержал победу над Иваном Штырковым по правилам бокса. В общей сложности на счету спортсмена 18 побед, три поражения и одна ничья в рамках ММА.

Последний бой Копылова проходил в сентябре против Джоша Фремда. Боец отправил соперника в нокаут во втором раунде, всего он одержал 12 побед и два поражения.

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Фото: YouTube / Sport24: Культура бития (скриншот)