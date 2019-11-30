Бой Фергюсона и Нурмагомедова отложили на апрель 2020 года

Оба спортсмена имеют титулованные награды.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона состоится в следующем году. Об этом пишет Фонтанка со ссылкой на сообщение ESPN.

Накануне состоялась встреча Тони Фергюсона и руководителя UFC. Он заключил контракт о бое с Хабибом Нурмагомедовым – чемпионом в легком весе и обладателем 28 побед. Кроме того, Нурмагомедов ни разу не проигрывал бой на ринге.

Соревнование между двумя борцами пройдет в Нью-Йорке 18 апреля. На этот раз информацию подтвердил президент UFC Дана Уайт. На этот раз бой не будет отложен и состоится в назначенную дату.

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Видео: YouTube / Reebok Russia