Богомолов о своем творчестве: "Прежде, чем отвергать, можно приглядеться"

Худрук Театра на Бронной порассуждал об отношении петербургского зрителя к его работам.

Российский режиссер Константин Богомолов рассказал о своей театральной работе в Петербурге. Во время пресс-конференции с журналистами, которую худрук Театра на Бронной дал в преддверии гастролей на сцене Александринского театра, эксперт отметил, что первый спектакль поставил в городе около десяти лет назад. Он не думает, что местная аудитория изменилась. Однако он полагает, что на самом деле поменялось зрительское отношение к нему, люди стали узнавать его почерк и стиль.

Но и и я сам предлагал разные продукты и пытался убедить зрителя, что мой театр разный, что он может быть и таким, и таким. прежде, чем отвергать, можно приглядеться. Мне кажется, что со временем мы как-то полюбили друг друга. И от недоверия перешли к взаимному какому-то хорошему ожиданию чего-то нового. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Режиссер напомнил, что сделал в Петербурге несколько значимых спектаклей. Речь идет о "короле Лире", о "Преступлении и наказании" в Приюте Комедианта, о "Славе" в БДТ. Константин Богомолов отметил, что над каждым из спектаклей ему очень хорошо работалось, он получал огромное удовольствие от работы в Петербурге, от работы с актерами. По словам худрука Театра на Бронной, всегда складывалась правильная атмосфера. Он пояснил, что в городе отдаляешься от московской суеты. Отдельно Константин Богомолов отметил местных актеров, которых он назвал "выдающимися и уникальными". Режиссер заметил, что хотел бы их забрать с собой в столицу, но они не уезжают, так как у этих артистов прекрасная театральная жизнь и в Петербурге.

Богомолов: Уважение к классике заключается не в том, чтобы ходить в камзолах.

Фото и видео: Piter.tv