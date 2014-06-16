Богомолов: Уважение к классике заключается не в том, чтобы ходить в камзолах

Режиссер рассказал, что, по его мнению, означает уважать классические произведения в театре.

Российский режиссер Константин Богомолов объяснил, почему актуально осовременивать классику. По словам художественного руководителя московского Театра на Бронной, этот вопрос всегда был актуален в театральной жизни: от Мейерхольда и до наших дней. Эксперт подчеркнул, что не было такого периода времени, когда осовременивание пьес было непопулярно. В качестве примера Богомолов привел Захаровское "Доходное место", которое было закрыто в советское время,из-за того, что в постановке актерский состав и режиссер слишком буквально говорили о современности. Богомолов считает, что "проблема" осовременивания классики на самом деле является мифом, возникшим в последние годы. Он не думает, что следует разделять деятелей театра на тех, кто переносит классику в современность, и тех, кто тщательно ее сохраняет для зрителя.

Уважение к классике заключается не в том, чтобы ходить в камзолах. Это про то, чтобы размышлять в процессе создания вместе с актерами над тем текстом, который тебе дан, приходить к своим выводам, своим ощущениям, пытаться найти в себе отклик на это, пытаться найти отклик от текста в современности. Константин Богомолов, худрук Театра на Бронной

Художественный руководитель Театра на Бронной полагает, что эти характеристики являются уважением к классике. Это не тщательное воспроизведение ремарок всех авторов. Мне кажется, что любой автор застрелился бы, видя тщательное воспроизведение собственных ремарок. потому что "зачем же так-то". Поэтому а как иначе, только так….И это миф, который надо не бороться, но спокойно-мирно разъяснять, господа, но вообще-то в советское время которое мы так часто обращаются. образцовое время почитания традиций было абсолютно нормально и естественно приближать классику к современности. Иногда такое ощущение, что если бы нынешних ревнителей традиций переместить в 70 годы, то перезакрывали бы все московские театры. Ну за исключением Малого центра. Он по-прежнему, как крейсер шел бы. А все остальные театры были бы закрыты. Они бы в ужас пришли. Но просто тогда не было такой свободы слова и соцсетей телеграма.

Богомолов рассказал об итогах трехлетней работы на посту худрука Театра на Бронной.

Фото и видео: Piter.tv