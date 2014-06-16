Богомолов рассказал об итогах трехлетней работы на посту худрука Театра на Бронной

Худрук рассказал о том, какая атмосфера сейчас царит в Театре на Бронной в Москве.

Константин Богомолов назвал результат трех лет работы на посту художественного руководителя московского Театра на Бронной. Он уточнил, что сейчас в театре можно заметить циркуляцию живой, доброжелательной, веселой и радостной энергии. По мнению эксперта, этот показатель очень важен не только в зрительном зале, но и за кулисами, когда люди общаются и приходят на работу. Вторым значимым фактором для развития театра, по мнению Богомолова, является формирование в театре конкурентной среды.

Это, кстати, то, чему я всегда учился у Валерия Владимировича (Фокина - прим. редакции). Этой способности и требованию к себе создавать конкурентную в театре энергию. Это очень важно, потому что все беды театра возникают, когда он "расслабляется", все становятся "мастерами". Константин Богомолов, худрук театра на Бронной

Художественный руководитель Театра на Бронной уточнил, что всегда говорит актерам о том, что роль им не принадлежит. При этом Богомолов добавил, что часто актеры во время репетиций придерживаются именно противоположного мнения. По мнению эксперта, на самом деле артисты, режиссеры, административные сотрудники работают на спектакль, поэтому должны соответствовать. Эти сочетания - в живости театральной жизни и конкурентности учреждения, Константин Богомолов считает для себя главным итогом трех лет своей работы на должности художественного руководителя.

Богомолов о гастролях в Петербурге: "Ощущаю себя мальчиком, который входит во взрослую жизнь".

Фото и видео: Piter.tv