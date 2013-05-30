Богомаз оценил скорость приезда спасателей после ЧП под Брянском

Глава региона рассказал о работах экстренных служб в первые минуты трагедии и далее.

После сигнала о крушении поезда в Выгоничском районе Брянской области машины скорой помощи были на месте спустя 28 минут, спасатели - через час,а прочие экстренные службы, профильные ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно. Такое мнение через собственный Telegram-канал огласил губернатор региона Александр Богомаз. Чиновник выразил благодарность всем тем, что оставался на месте инцидента с самых первых минут трагедии, а также был задействован в ликвидации последствий и помогал людям, оказавшимся в беде.

Особо хочу отметить, что все наши службы и ведомства, представители власти сработали четко, быстро и слаженно, действовали как единый механизм. С момента поступления сигнала о происшествии уже через 28 минут на месте были машины скорой помощи из Почепа и Брянска, через час - спасатели. Александр Богомаз, глава региона

Напомним, что в ночь на 1 июня в Выгоничском районе Брянской области обрушился автомобильный мост. В результате обломки конструкции упали на проходивший под ним пассажирский поезд под номером 86 с сообщением "Климов - Москва". Локомотив и вагоны сошли с рельсов. Погибли семь человек, пострадавшими, по последним данным, считаются почти 100 человек. Губернатор Брянской области Александр Богомаз ранее заявил о подрыве моста во время движения поезда. По факту случившегося Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело.

Рубио в разговоре с Лавровым выразил соболезнования из-за подрывов мостов.

Фото и видео: Telegram / AV БогомаZ