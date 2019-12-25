Глава Госдепа позвонил в Москву после трагедий в Брянской и Курской областях.

Российский министр по иностранным делам Сергей Лавров поговорил по телефону с американским государственным секретарем Марко Рубио. Колега из Вашингтона в бесед6 выразил искренние соболезнования в связи с жертвами среди мирного населения, зфиксированными в результате подрывов железнодорожной инфраструктуры на территории Брянской и Курской областях 1 июня. Соответствующее заявление опубликовано внешнеполитическим ведомством нашей страны. В Москве заметили, что на данный моментпроводится тщательное расследование, а его результаты будут опубликованы в ближайшее время. Также дипоматы добавили, что ответственные и виновные лица будут обязательно выявлены и понесут наказание.

С.В.Лавров и М.Рубио также обменялись мнениями о различных инициативах, касающихся политического урегулирования украинского кризиса, включая планы возобновления прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле 2 июня. сообщение МИД РФ

Напомним, что вечером 31 мая автомобильный мост обрушился на перегоне "Выгоничи — Пильшино" в Брянской области. Обломки конструкций упали на пассажирский поезд с сообщением "Климов — Москва". В составе находились 388 пассажиров. Жертвами трагедии стали семь человек, еще более 70 пострадали. Семьям погибших и пострадавшим власти выплатят денежные компенсации. В регионе объявлен трехдневный траур. Местный губернатор Александр Богомаз уточнил общественности, что обрушившийся мост в не подлежит восстановлению, вместо него придется строить новый объект транспортной инфраструктуры. К позднему вечеру 1 июня железнодорожные пути расчистили, в пресс-службе РЖД рассказали о возобновлении движения поездов по участку "Выгоничи — Пильшино". Мероприятия по ликвидации последствий катастрофы продолжатся,. Дополнительно в ночь на 1 июня обрушился мост в Железногорском районе Курской области. Состав частично упал на трассу. Пострадавшими указаны машинист и двое его помощников. По данным фактам ведутся уголовне дела. В Следственном комитетк страны причиной обрушений мостов называют подрыв.

Запад сам поставил крест на евроатлантической безопасности, заявил Лавров.

Фото: YouTube / U.S. Department of State