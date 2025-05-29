МИД России назвал опасные факторы, влияющие на глобальную безопасность.

Западные коллеги поставили крест на модели евроатлантической безопасности, выстраиваемой с 1960-ых годов. Соответствующее заявление сделал российский министр по иностранным делам Сергей Лавров Лавров, выступая на пленарном заседании Международных общественно-политических слушаний по проблемам формирования единой, равной системы безопасности и сотрудничества в Большой Евразии. По мнению чиновника, негативное воздействие оказывает На евроатлантическую безопасность отрицательно повлияло и сопряжение Европейского союза с НАТО, а также выстраивание вашингтонскими администрациями направленных против Китая военных блоков, размещенных в Юго-Восточной Азии.

Наши западные коллеги сами поставили крест на модели евроатлантической безопасности, которую мы с ними выстраивали, исходя из лучших побуждений, начиная с 60-х годов прошлого века. Но западные коллеги буквально растоптали взятые на высшем уровне обязательства и в ОБСЕ, и в рамках совета России-НАТО. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта.

Фото и видео: МИД России