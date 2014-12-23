Лавров и Рубио обсудили урегулирование украинского конфликта

В Госдепе позитивно оценили обмен между Россией и Украиной "1000 на 1000".

Американский государственный секретарь Марко Рубио и российский министр по иностранным делам Сергей Лавров обсудили разрешение украинского конфликта. Соответствующее заявление н официальном сайте сделали сотрудники пресс-службы Госдепа США. В Вашингтоне отметили, что дипломат поприветствовал состоявшийся в выходные обмен военнопленными по формуле "1000 на 1000 человек" между Россией и Украиной.

Госсекретарь повторил призывы президента Трампа к конструктивному и добросовестному диалогу с Украиной как единственному пути к прекращению конфликта. пресс-релиз Госдепа США

Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась первая за три года встреча делегатов из Москвы и Киева. Российская и украинская стороны договорились друг с другом провести масштабный обмен пленными военнослужащими и представить дальнейшее видение возможностей для будущего перемирия. Украина на проведенных переговорах запросила встречу глав государств. Москва приняла к сведению данную инициативу.

Лавров: второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле.

Фото: МИД России