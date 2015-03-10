Лавров: второй раунд переговоров РФ и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле

Российская делегация намерена предложить украинской стороне меморандум, отражающий подходы к преодолению первопричин конфликта.

Второй раунд переговоров России и Украины пройдет 2 июня в Стамбуле. Об этом заявил в видеообращении глава МИД РФ Сергей Лавров.

По его словам, российская делегация намерена предложить украинской стороне меморандум, отражающий подходы к надежному преодолению первопричин конфликта. Лавров поблагодарил Турцию за предоставление площадки для переговоров. Также глава МИД выразил надежду, что все заинтересованные стороны окажут поддержку возобновлению переговоров.

Ранее Лавров заявил, что Запад считает неизбежным конфликт держав.

Видео: МИД России