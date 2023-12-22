В парадной на Богатырском неизвестный пытался изнасиловать женщину

Пострадавшая отделалась царапинами и сильным испугом.

Жительница Приморского района сообщила в полицию о нападении неизвестного с целью изнасилования. ЧП произошло в одном из домов на Богатырском проспекте. По словам пострадавшей, незнакомый мужчина набросился на неё прямо в парадной, на 9-м этаже жилого здания. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступник не имел при себе оружия - в результате петербурженка смогла отбиться. Однако нападавший оставил на её телы ушибы, синяки и ссадины. После непродолжительной схватки мужчина спрятался где-то в подъезде, сама же женщина отправилась в ближайший салон связи, чтобы дождаться полиции. Правоохранители разыскивают нарушителя.

Ранее мы писали, что школьница обвинила знакомого из Отрадного в изнасиловании.

Фото: Piter.TV (сделано в Kandinsky 3.0)