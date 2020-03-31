Террористы призвали присоединить к Сирии часть Турции.

Боевики в Сирии грозят Эрдогану крупными неприятностями. Террористы заявили, что готовы присоединить часть Турции к Сирии. Такой ультиматум вооруженные формирования поставили главе Турции из-за военного вторжения. Ранее Эрдоган отказался платить местным террористам за нахождение военных Анкары в Сирии.

Напомним, что турецкие военные задержали около 40 боевиков СНА, которые устроили акцию протеста в городе Рас аль-Айн. Она потребовали оплатить боевую деятельность в северной части Сирии. Силами Анкары арестованы боевики, которые призывали оккупировать южную часть Турции и передать ее под контроль сирийским курдам.

Турция обязалась нейтрализовать препятствующих патрулированию боевиков.

Видео: YouTube/BBC News