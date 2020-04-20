Блошиный рынок на Удельной будет изменен по закону

Районная администрация планирует узаконить рынок.

Во вторник, 13 апреля, администрация Выборгского района решила узаконить блошиный рынок около станции "Удельная" по закону, сообщил "Петербургский дневник" со ссылкой на главу администрации Валерия Гарнеца.

По словам чиновника, рынок существует давно, все о нем знают, но в нынешние законы он не вписывается. Необходимо сделать так, чтобы возможность взаимодействия продавцов и покупателей сохранилась.

Это было бы интересно и красиво, и мы сохранили бы традицию. Подумаем, как сделать в рамках законодательства. Валерий Гарнец

В 2012 году барахолка попала в топ-10 блошиных рынков мира по мнению журнала Forbes наряду с рынками в Токио, Берлине, Нью-Йорке и Лондоне.



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Фото: vk.com/bloshiha812