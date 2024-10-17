The Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике. В аналитической статье иностранные журналисты заметили, что на территории нашего государства в июне 2025 года рост инфляции значительно замедлился благодаря результативным действиям Центрального банка. Публикация в СМИ получила название "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией".
По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем.
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По мнению авторов из новостного агентства The Bloomberg, значительное замедление роста цен за первый летный месяц стало первым серьезным признаком того, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики. Банк России шестого июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20 процентов годовых с рекордного уровня в 21 процент. На историческом максимуме планка продержалась более семи месяцев — с конца октября 2024 года.
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Для тех кто думает что в России есть настоящий -капитализм-! Кому подчиняется Центробанк Российской Федерации согласно Конституции РФ? Главная особенность правового статуса ЦБ — это его независимость от органов власти. Он не подчиняется напрямую ни президенту, ни правительству, ни парламенту. Эта самостоятельность закреплена в Конституции РФ и в федеральном законодательстве. ст. 75 Конституции РФ ст. 1 ФЗ О Центральном банке РФ. Все это дает Центробанку возможность принимать решения, свободные от какого-либо политического влияния. И этот закон в Конституцию РФ был принят в лихие 90-е с подачи наших западных финансовых благодетелей! Которые давали нам свои кредиты только при условии такого закона для ЦБ России закреплённого в Конституции РФ! И наш ЦБ России до сих пор упорото и (токсично) работает по этим западным методичкам как -завороженный-! Капитализм - самое отвратительное устройство общества. Нет хорошего капитализма вообще, как и хорошего капиталиста в частности. Капитализм бывает иногда упакован в яркую и блестящую обёртку, бывает подкрашен в некие якобы цивилизованные цвета, но его гнилое нутро на все времена остаётся неизменно! Паразитическая система, основанная на тотальном и неуёмном грабеже небольшой кучкой упырей всего остального Российского народа! В России простых работяг с зарплатой от 200 тысяч рублей у нас в России всего 0.4 % на 75 млн лиц трудоспособного возраста !Академик Лихачёв говорил, что если работающему хватает денег только на еду, ЖКХ и одежду, то цена его труда равна цене труда раба.Вопрос: сколько таких рабов в России в 2025 году приходиться на 75 миллионов трудоспособного населения? Количество тех, кто зарабатывает и имеет доход всеми правдами и неправдами от 1 млн в месяц и до 1 млрд рублей в год, в 2024 году составило 43,7 тысячи человек, на 75 миллионов трудоспособного населения? Состоятельная Буржуазия - Наш непримиримый враг, ее богатство зиждется на нашей бедности, ее радость - на нашем горе! Этот экономический базис капитализма ничего другого дать нам не может! Вот как то так в общих чертах, по этой щекотливой экономической проблематике! О нашем специфическим российском диким псевдо -капитализме- с его звериным -оскалом-!