Иностранные журналисты опубликовали статью с названием "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией".

The Bloomberg сообщил о долгожданной победе в российской экономике. В аналитической статье иностранные журналисты заметили, что на территории нашего государства в июне 2025 года рост инфляции значительно замедлился благодаря результативным действиям Центрального банка. Публикация в СМИ получила название "Россия одержала долгожданную победу в борьбе с инфляцией".

По данным ЦБ, годовой уровень инфляции остается на уровне 9%, что значительно превышает целевой показатель в 4%. При этом текущий рост цен теперь соответствует этому значению после замедления по сравнению с предыдущим месяцем. текст материала

По мнению авторов из новостного агентства The Bloomberg, значительное замедление роста цен за первый летный месяц стало первым серьезным признаком того, что усилия Банка России принесли плоды после продолжительного периода жесткой денежно-кредитной политики. Банк России шестого июня впервые почти за три года снизил ключевую ставку — до 20 процентов годовых с рекордного уровня в 21 процент. На историческом максимуме планка продержалась более семи месяцев — с конца октября 2024 года.

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