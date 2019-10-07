Bloomberg рассказал о кардинальной смене внешней политики России

Иностранные политологи оценили речь президента России на "Валдае".

В Bloomberg оценили речь президента России Владимира Путина на заседании на "Валдай" в Сочи. Иностранные коллеги считают, что глава России собирается смягчить курс внешней политики. В частности, президент России ни разу не раскритиковал политику Запада на Украине. Он дал понять, что не собирается разрушать мировой порядок, создаваемый Америкой.

Однако Путину "некомфортно" от растущего напряжения между странами. Об этом рассказал профессор Колумбийского университета. Роберт Легволд заявил, что никаких конкретных шагов для исправления ситуации президент России не предпринимает.

Российский политолог Федор Лукьянов добавил, что тон доклада Путина может означать начало нового "пост-имперского" периода в России.

Ранее Piter.tv писал о том, что опубликовано видео отдыха Путина в тайге.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Valdai Club