Bloomberg: нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России

Авторы материала полагают, что такой вариант развития событий маловероятен. Однако, опрошенные импортеры считают иначе. Они заранее пересматривают планы закупок на апрель.

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к санкциям против России на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка.

Речь идет об ограничениях на экспорт сырья. Трейдеры боятся, что санкции затронут популярные в Азии сорта ESPO и Sokol. Авторы материала полагают, что такой вариант развития событий маловероятен. Однако, опрошенные импортеры считают иначе. Они заранее пересматривают планы закупок на апрель. Кроме того, европейские трейдеры склоны верить в то, что ситуация вокруг Украины повлияет на нефтяной рынок.

Ранее мы сообщили, что Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России.

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