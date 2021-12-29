Bloomberg: нефтетрейдеры начали готовиться к санкциям против России

Нефтяные трейдеры и покупатели российской нефти готовятся к санкциям против России на фоне ситуации на Украине. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на участников рынка.
Речь идет об ограничениях на экспорт сырья. Трейдеры боятся, что санкции затронут популярные в Азии сорта ESPO и Sokol. Авторы материала полагают, что такой вариант развития событий маловероятен. Однако, опрошенные импортеры считают иначе. Они заранее пересматривают планы закупок на апрель. Кроме того, европейские трейдеры склоны верить в то, что ситуация вокруг Украины повлияет на нефтяной рынок.
Ранее мы сообщили, что Зеленский призвал ЕС незамедлительно ввести санкции против России.
Фото: pixabay
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