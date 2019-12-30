Отметили пять корпораций.

Bloomberg назвал выросшие на смене правительства в России компании. По мнению журналистов, больше всего от этого выигрывают ритейлеры и застройщики. Об этом сообщили "РИА Новости". В частности, материальное поощрение рождаемости дает компаниям лучшие перспективы. Потенциал появляется у сетей магазинов товаров для детей "Детский мир". Второй особо выигравшей организацией иностранные аналитики считают сеть "Магнит"

Отмечена деятельность в банковской сфере - "Тинькофф" и Сбербанк. В тяжелой промышленности перспективным назвали "Магнитогорский металлургический комбинат". Последние перспективы связаны с планами о росте инвестиций в сферу строительства, а также модернизацию инфраструктуры. Из-за этих планов в стране на следующие пять лет увеличится спрос на сталь.

Ранее Piter.tv писал о том, что стало известно будущее министра из правительства Медведева.

Фото: Piter.tv

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