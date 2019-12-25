Марк Чемпион прокомментировал обыски в НАБУ.

Коррупция остается ахиллесовой пятой для Украины, а проводимые местными властями меры в отношении представителей Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) могут оказать прямое разрушительное воздействие на военные усилия руководства страны. Соответствующее заявление сделал в новостном агентстве колумнист Марк Чемпион. Автор напомнил о просьбе к европейским налогоплательщикам дополнительно выделить десятки миллиардов евро на оборону Украины.

Это всегда плохой знак, когда правительства, обвиняемые в коррупции, устраивают облавы на агентства и активистов, пытающихся привлечь их к ответственности ... просит налогоплательщиков по всей Европе дополнительно выделять десятки миллиардов евро на её оборону. Марк Чемпион, автор иностранного СМИ

Эксперт добавил, что пошедшие на Украине обыски в НАБУ являются лишь часть формирующейся тенденции. Ранее в стране зафиксированы обыски и дальнейшее преследование антикоррупционного активиста Виталия Шабунина. Власти отрицают политическую мотивированность в таких шагах. По словам Марка Чемпиона, все это символизирует "более масштабную проблему, которая вскоре может оказать прямое разрушительное воздействие".

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