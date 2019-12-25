Bloomberg: итальянская Eni намерена открыть рублевый счет для оплаты газа

Сейчас руководство Eni продолжает консультироваться с правительством страны и властями Евросоюза относительно возможности покупки российского газа.

Итальянская нефтегазовая компания Eni планирует открыть рублёвый счёт в "Газпромбанке". Об этом в среду, 27 апреля, сообщает Bloomberg со ссылкой на представителей организации.

Как рассказали в агентстве, это решение носит предупредительный характер. Сейчас руководство Eni продолжает консультироваться с правительством страны и властями Евросоюза относительно возможности покупки российского газа.

Издание сообщает, что ранее компания оплачивала поставку энергоносителей из России только в евро. Следующий платеж должен будет пройти не ранее второй половины мая.

Ранее мы писали, что Австрия приняла условия России по оплате газа в рублях. Карл Нехаммер рассказал, что Вена, как и Берлин, согласился на новые условия по контрактам.

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