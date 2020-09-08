Лидер киевского режима Владимир Зеленский на официальной встрече в Вашингтоне с американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом 18 августа окажется в безвыходном положении, потому что если украинский политик отвергнет сделку по мирному урегулированию регионального конфликта, то он рискует обрушить на себя гнев коллеги из Белого дома. Соответствующие сведения приводят читателям иностранные журналисты из новостного агентства The Bloomberg. Авторы статьи указали, что переговоры делает еще более напряженным тот факт, что последний визит Владимира Зеленского столицу США, состоявшийся в феврале текущего года, завершился перепалкой между ним и Трампом. Эта ситуация привела к кратковременной приостановке военной поддержки ВСУ.

.... Будет требовать ясности от Трампа о том, какие именно гарантии безопасности хотят предоставить США. публикация The Bloomberg

Rhe Bloomberg со ссылкой на собственный источник уточняет, что в списке задач у Владимира Зеленского, помимо избежания очередных споров и поддержания интереса Дональда Трампа к заключению мирной сделки, будет также выяснить информацию о российских требованиях, определения сроков трехсторонней встречи с главой Кремля и подталкиванию Вашингтона к более жесткому санкционному давлению в адрес Москвы.

Фото: Белый дом