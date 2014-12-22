Bloomberg: выбор Аляски для саммита стал вызовом для Секретной службы США

В СМИ рассказали о трудностях, с которыми столкнулись сотрудники, обеспечивающие безопасность лидеров.

Решение провести встречу между американским и российским президентами Дональдом Трампом и Владимиром Путиным н высшем уровне Аляске стало непростым вызовом для Секретной службы США. Соответствующими с ведениями с аудиторией поделились журналисты из новостного агентства The Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Авторы статьи указали , что организацию саммита "Россия-США" можно сравнить с полномасштабным спринтом, умещенным в одну неделю. Локация мероприятия позволяет специалистам перемещать все необходимые ресурсы без каких-либо ограничений, но географическое расположение региона "само по себе стало определенной проблемой". В материале иностранного ССИ упоминается, что в Анкоридж необходимо было направить сотни агентов, а также обеспечить их средствами передвижения и жильем. Рынок аренды автомобилей в городе фиксируется небольшой, поэтому Секретной службе пришлось перебрасывать в город транспорт из других частей штата и страны. Дополнительно к встрече политических лидеров из Москвы и Вашингтона Секретная служба занимается подготовкой к неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН. Это событие пройдет в Нью-Йорке в сентябре 2025 года.

Напомним, что секретная служба, действующая в последние годы при Министерстве внутренней безопасности США, обеспечивает прежде всего охрану высших руководящих органов, находящихся на американской территории иностранных политических лидеров. До 2003 года ведомство, которое имеет статус федерального правоохранительного органа, входило в структуру министерства по финансам. Такое решение обуславливалось тем, что служба была основана в 1865 году для борьбы с подделкой национальной валюты США. С того момента функции ее сотрудников значительно расширились.

Фото: pxhere.com