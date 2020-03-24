При цене 50 до 55 долларов за баррель золотовалютные запасы Эр-Рияда сократятся.

Bloomberg: Саудовской Аравии грозит "невероятный кризис". Мнение высказал колумнист агентства Дэвид Фиклинг в своей статье 22 марта.

По его словам, Саудовская Аравия и другие монархии Персидского столкнуться с кризисом. Фиклинг написал, что нефтяная война приблизит момент, когда экономики этих стран обрушатся. Причина, считает колумнист, в их неустойчивости.

По оценком Фиклинга, при цене 50 до 55 долларов за баррель золотовалютные запасы Эр-Рияда сократятся. Примерно до суммы пятимесячных расходов на импорт уже в 2024 году.

Королевство вынуждено будет отказаться от фиксированного курса доллара, который поддерживал глобальную торговлю нефтью в течение жизни целого поколения.

Ранее Стоимость нефти Brent увеличилась на 4,5%.