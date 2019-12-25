Bloomberg: Россия становится перспективнейшим рынком из-за энергетического хаоса

В этом месяце рубль укрепился больше других валют на формирующихся рынках.

Из-за энергетического кризиса, а также из-за роста цен на энергоресурсы Россия становится перспективнейшим рынком для вложений трейдеров, пишет Bloomberg.

По информации издания, в этом месяце рубль укрепился на формирующихся рынках больше остальных валют. При этом демонстрируют отличные показатели и российские ценные бумаги.

Как сказал главный специалист по инвестициям из лондонского хедж-фонда Carrhae Capital Али Акай, цены на энергоресурсы останутся высокими, по этой причине компании из сырьевых стран-экспортеров выиграют от дефицита предложения энергоресурсов, а рейтинги экспортеров энергоресурсов и сырьевых материалов продолжат расти.

Отмечается, что из-за ситуации на энергетическом рынке Россия привлекла внимание инвесторов. Как пишет агентство, золотовалютные запасы страны составляют 600 млрд долларов, а долговое бремя России довольно низкое.

Напомним, что цены на газ в Европе на пике, 6 октября, поднимались выше 1900 долларов за тысячу кубометров. Однако затем цены стали немного падать и 7 октября опустились ниже 1100 долларов за 1 тыс. кубометров.

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