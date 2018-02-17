Bloomberg: Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40%

Речь шла о поставках российского СПГ, находящегося под американскими санкциями, через обходные схемы.

Россия предлагает газ в Азию с дисконтом 40% после обострения ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

Отмечается. что на прошлой неделе российские и китайские посредники предлагали газ испытывающим трудности азиатским странам с дисконтом 40%. Речь шла о поставках российского СПГ, находящегося под американскими санкциями, через обходные схемы. Утверждается, что к поставкам обещали составить сопроводительные документы, согласно которым источником сырья были бы указаны Оман или Нигерия.

При этом в Bloomberg не смогли подтвердить, были ли приобретены какие-то партии газа на указанных условиях. Однако фактическое закрытие Ормузского пролива и иранские атаки на крупнейший в мире завод по экспорту СПГ в Катаре привели к сокращению примерно пятой части мировых поставок СПГ.

Фото: pxhere.com