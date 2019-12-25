  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Bloomberg: Индия закупит у России минимальный объем нефти
Сегодня, 11:43
37
d_s_sarkisov Добавить в Яндекс.Новости

Bloomberg: Индия закупит у России минимальный объем нефти

0 0

Объем поставок в декабре нынешнего года составит около 1,1 млн баррелей в сутки.

В декабря Индия закупит у России минимальный объем нефти. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

По информации источника, поставки российской нефти в Индию сократятся до самого низкого уровня за три года. Объем поставок в декабре нынешнего года составит около 1,1 млн баррелей в сутки. В ноября объем импорта составлял 1,8 млн баррелей в сутки. Причиной сокращения импорта называют приостановку закупок компанией Reliance Industries Ltd., которая была крупнейшим покупателем российской нефти.

В начале 2026 года компания планирует возобновить закупки нефти у России для своего завода в штате Гуджарат. Отметим, что Индия стала одним из крупнейших покупателей российского топлива.

Ранее мы сообщали, что запасы нефти в США выросли на 405 тыс. баррелей.

Фото: pxhere.com

Теги: индия, нефть, россия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии