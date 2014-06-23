Законопроект о запрете продажи ядов и стероидов прошел второе чтение

Авторы считают, что принятие проекта закона будет способствовать борьбе с незаконным оборотом сильнодействующих и ядовитых веществ.

Законопроект петербургских депутатов о запрете продажи сильнодействующих и ядовитых веществ в Интернет прошел второе чтение. Инициативу предложат на рассмотрение в Госдуму.

Авторами законопроекта выступили депутаты "Единой России" Денис Четырбок и Анастасия Мельникова. Сайты с ядами и стероидами предлагают включить в единый реестр запрещенных доменов. По факту продажа запрещена, однако информация о методах изготовления и использования таких веществ и местах их приобретения распространяется в Сети без каких-либо ограничений.

Поправки предлагается внести в Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации".

Ранее на заседании одобрили депутатский запрос Алексея Макарова о шумозащитных экранах на Пулковском шоссе.

Фото: Piter.TV