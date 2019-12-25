Депутат ЗакСа попросил Беглова разобраться с шумозащитными экранами на Пулковском шоссе

Жалобы от жителей поступают на протяжении пяти лет.

Депутат Алексей Макаров просит губернатора разобраться с уровнем шума на Пулковском шоссе и установить там шумозащитные экраны. Его депутатский запрос поддержали коллеги. Заседание проходит сегодня, 22 апреля, в Мариинском дворце.

Жители микрорайона "Цветочный питомник" давно добиваются установки экранов вдоль федеральный трассы М-20 в районе дома №105 по Пулковскому шоссе. В СПб ГКУ "Дирекция транспортного строительства" этого так и не сделали.

Ранее дело уже рассматривалось в суде, иск подавал прокурор Московского района.

На прошлой неделе депутат ЗакСа Алексей Макаров пообещал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка в Московском районе.

Фото: pulscen.ru