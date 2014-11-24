Депутат ЗакСа Петербурга отреагировал на инцидент с падением куска лепнины на ребенка

По факту падения лепнины с фасада дома начала проверку и городская прокуратура.

Появилась первая реакция на инцидент, который призошел в субботу в Петербурге. Депутат ЗакСа города Алексей Макаров в комментарии порталу 78.ru рассказал, что возьмет на контроль ситуацию с обрушением лепнины на 2-летнего ребёнка.

Он отметил, что случившееся недопустимо, а подобные инциденты происходят из-за недосмотра управляющей компании.

Трагический случай, который привел к травме малолетнего ребенка, произошел вечером в субботу в Петербурге. У дома №167 на Московском проспекте кусок лепнины упал на ребенка, который находился в коляске.

Во время обрушения малыш находился в коляске. Двухлетний мальчик госпитализирован с переломом носа, сотрясением и травмами лица, стало известно Piter.tv.

Видео: Piter.tv