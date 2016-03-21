В Петербурге кусок лепнины упал на коляску с ребёнком

Выясняются все обстоятельства случившегося.

Трагический случай, который привел к травме малолетнего ребенка, произошел вечером в субботу в Петербурге. У дома №167 на Московском проспекте кусок лепнины упал на ребенка, который находился в коляске. Об этом Piter.tv сообщил источник в правоохранительных органах. Кроме того, в нашем распоряжении оказалась запись с камеры наблюдения.

Во время обрушения малыш находился в коляске. Двухлетний мальчик госпитализирован с переломом носа, сотрясением и травмами лица, стало известно Piter.tv.

Петербуржцы переживают из-за плачевного состояния дома Н. В. Чайковского, который находится на улице Маяковского, 36-38. По словам жильцов, историческое здание так и не отреставрировали из-за пандемии.

Фото: Piter.tv