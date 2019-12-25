В Гатчине ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии после падения с велосипеда

Обстоятельства падения девятилетнего мальчика с велосипеда в Гатчине выясняют полицейские.

8 августа вечером во время катания на велосипеде в районе улицы Можайской в Гатчине девятилетний мальчик, упав на землю при невыясненных обстоятельствах, получил серьезные травмы головы и потерял сознание. После сообщения об инциденте в экстренные службы, на место происшествия была отправлена бригада скорой медицинской помощи.

По имеющимся данным, ребенок ударился головой о землю при падении. У него был диагностирован перелом костей черепа и сотрясение мозга. Сейчас пострадавший находится в больнице под наблюдением врачей - его состояние оценивается как тяжелое. В причинах инцидента разбираются сотрудники правоохранительных органов.

Ранее авария с участием велосипедиста произошла во Фрунзенском районе Петербурга.

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