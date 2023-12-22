В Колпинском районе установили 2 километра шумозащитных экранов в прошлом году

Строительство запустили в 2023 году в поселках Петро-Славянка, Усть-Ижора и Понтонный.

В Колпинском районе в 2023 году установили около двух километров шумозащитных экранов. Об этом сообщили в tg-канале Октябрьской железной дороги.

Панели необходимы для снижения шумового воздействия на жителей домов, расположенных вблизи железной дороги. Строительство запустили в 2023 году в поселках Петро-Славянка, Усть-Ижора и Понтонный.

В Петро-Славянке специалисты установили 1,3 километра акустических панелей. Они появились со стороны улицы Клубной.

В Усть-Ижоре на Станционной установили 560 метров экранов. Пока выполнено 50 процентов от работ, предусмотренных планом.

В 2024 году в Усть-Ижоре и поселке Понтонный продолжаются работы по подготовке территории к установке шумозащитных конструкций. В Понтонном экраны возведут со стороны улицы Товпенко. Протяженность конструкции составит свыше 1,6 километра.

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Фото: Telegram / СПб-Главный