Аналитик оценил эффект от блокировок VPN Роскомнадзором

Несмотря на создание реестра запрещённых сайтов, опытные пользователи в любом случае сумеют добраться до интересующей их информации.

Роскомндзор имеет возможность заблокировать все VPN-сервисы на территории России, однако пользователи всё равно найдут способ обойти заперты. Об этом телеканалу "360" рассказал руководитель аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов.

Аналитик подчеркнул, что инструменты для ограничения работы сервисов VPN существуют уже сейчас и успешно функционируют. Несмотря на создание реестра запрещённых сайтов от Роскомнадзора, опытные пользователи в любом случае сумеют добраться до интересующей их информации.

Опять же, рекомендации по обходу блокировок фактически есть в открытом доступе. Поэтому было бы желание − возможность так или иначе найдется. Владимир Ульянов, руководитель аналитического центра Zecurion

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