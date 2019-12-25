В Минкульте озвучили условия, при которых "Пушкинские карты" будут блокировать

Представители Министерства культуры РФ заявили, что "Пушкинские карты" будут блокироваться при нарушениях условий использования со стороны владельцев. Об этом сообщило издание Spb.aif.ru со ссылкой на ведомство.
Так, в министерстве напомнили, что приобретать билеты по карте может только её непосредственный владелец. Карту нельзя передавать или дарить третьим лицам.
С сожалением констатируем, что рядом пользователей правила нарушались неоднократно. В таких случаях правила обязывают нас отключать участника от программы − то есть блокировать его карту.
Министерство культуры РФ
Добавим, что с "Пушкинскую карту" могут оформить школьники и студенты в возрасте от 14 до 22 лет. Её будут блокировать до конца текущего года при однократном нарушении, на 365 дней – при повтором, и навсегда – при третьем.
Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге запустили виртуальный проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева.
Фото: Министерство культуры РФ
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