В Петербурге запустили виртуальный проект к 95-летию поэта Андрея Дементьева

Творцу посвятили виртуальный музей.

Издательский дом "Аргументы и факты" запустил виртуальный культурно-просветительский проект "Всё начинается с любви", приуроченный к 95-летию поэта, лауреата Государственной премии СССР Андрея Дементьева. Об этом пишет издание Spb.aif.ru.

Поэту посвятили виртуальный музей: его посетители в любом регионе страны смогут увидеть 3D-экскурсию по Дому поэзии Дементьева, который находится в Твери. Кроме того, в соцсетях ВКонтакте и Одноклассники запущен марафон стихов творца. Наконец, проект включил в себя конкурс любовных стихов среди молодых поэтов.

Добавим, что в честь юбилея Дементьева также планируется концерт в Государственном Кремлёвском дворце.

Фото: Pxhere