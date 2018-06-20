Продолжительность ленты превысит три часа.

Блокбастер "Мстители. Финал" будет самым длинным фильмом Marvel. Об этом сообщает Comic Book.

Так, продолжительность ленты превысит три часа. Таким образом хронометраж кинокартины превысил на 20 минут превысил длину других фильмов Marvel. Отметим, что самым продолжительным из которых считался "Мстители. Война бесконечности", который идет 249 минут.

В этой части супергеоям предстоит любой ценой остановить злодея Таноса, который превратил в пепел половину мира с помощью Перчатки Бесконечности. Стоит отметить, что в трейлере появляется Капитан Марвел.

Напомним, что российскую премьеру "Мстителей" перенесли на 4 дня без объяснений. Соответствующая информация размещена на портале "Бюллетень кинопрокатчика".

Так, фильм покажут не 25, а 29 апреля. Решение было принято кинодистрибьютором Walt Disney Studios Sony Pictures Releasing (WDSSPR).

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Фото:скриншот "Мстители. Война бесконечности",