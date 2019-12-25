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Блогеру Мотузной пригрозили уголовным делом за фото из Мариинской больницы
Сегодня, 16:45
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Блогеру Мотузной пригрозили уголовным делом за фото из Мариинской больницы

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Мария Мотузная засняла, как неизвестный мужчина зашел к ней в палату и предлагал соседке товар.

Блогеру Марии Мотузной пригрозили уголовным делом за то, что она рассказала в Twitter о коммивояжерах в Мариинской больнице. Об этом она написала в соцсетях 28-го июня. 

Только что меня вызвал врач и после осмотра сказал что я нарушаю федеральный закон (!) из-за фото в больнице без разрешения администрации и могу попасть под уголовную ответственность)))))

написала Мария Мотузная.

Женщина поинтересовалась, разрешена ли торговля в больнице, на что ей ответили, что "сами разберутся со своими нарушениями". По ее словам, ее позвали в кабинет под предлогом осмотра. Мотузная оставила жалобу комитету по здравоохранению Петербурга, но ответ она получит только в течение 14 дней.

Оказалось, что потусторонний человек действительно проник в Мариинскую больницу. Но в "чистую", а не "ковидную" зону. 

Фото: Piter.TV

Теги: мариинская больница, спекулянт, торговля
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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