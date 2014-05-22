Пациентка рассказала о торговле в Мариинской больнице, как "в поезде"

Она засняла неизвестного мужчину в палате.

Блогер Мария Мотузная, которая сейчас проходит лечение в Мариинской больнице, заявила о том, что в учреждение пускают посторонних людей, которые продают товары. Об этом она написала в своем Twitter 27-го июня.

По ее словам, на тихом часу в палату зашел неизвестный мужчина. Мотузная находится в отделении офтальмологии.

О, понеслось, пришла медсестра опрашивает бабушек из моей палаты)) бабули лапушки, рассказали, как все было, как возмущены, что он был без маски и вообще медсестра сама в шоке, говорит дело в охране, типа она сегодня на работу тоже без пропуска прошла и ворота нараспашку. написала блогер после появившихся сообщений в СМИ.

В пресс-службе Мариинской больницы сообщение опровергли, передала "Комсольмольская правда". Там считают, что девушка хотела привлечь внимание.

Фото: Twitter / motúznaya