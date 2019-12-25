Авторы видео также изменили сценарий комедии.

В среду, 25 декабря, в сети появилась новая версия фильма "Один дома" со Сталлоне в главной роли. Видеоролик опубликован на YouTube-канале Ctrl Shift Face.

Блогер заменил заменили лицо главного героя фильма "Один дома" Кевина Макалистера на лицо Сталлоне. Кроме того, автор ролика изменил сценарий киноленты. "Сильвестр Макалистер" больше не борется с грабителями. Его родители улетают без него и умирают в авиакатастрофе. Ролик называется "Дом Сталлоне".

Отметим, что фрагмент из фильма также переозвучили. Кевин Макалистер приобрел голос актера озвучания Джо Годэ.

Ролик уже посмотрели более 180 тысяч пользователей.

Ранее мы сообщали о том, что писателя Виктора Пелевина ищут за долг в 234 рубля.

Видео:Ctrl Shift Face/YouTube