Блогер Артем Тарасов сжег в Петербурге BMW за 9 миллионов рублей

Как он сам рассказал, сделал он это ради челленджа.

В Петербурге 20 июля неподалеку от Московского шоссе боец MMA и блогер Артем Тарасов поджег свой автомобиль. Об этом он сам рассказал в Instagram.

Тарасов сжег BMW Х5 стоимостью около 9 миллионов рублей. Как он сам рассказал, сделал он это ради челленджа.





Зачем нужно было сжигать дорогую машину, блогер объяснять не стал, отметив лишь то, что всё встанет на свои места после опубликованного ролика.

Ранее стало известно, что на бойца ММА Артема Тарасова завели уголовное дело за конфликт с пассажиром на Московском вокзале.

Фото: Instagram / @artemtarasov_mma