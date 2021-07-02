На бойца ММА Артема Тарасова завели уголовное дело за конфликт с пассажиром на Московском вокзале

Пассажиром оказался вице-президент "Альфа банка".

В отношении бойца ММА Артема Тарасова возбудили уголовное дело после конфликта с вице-президентом банка на Московском вокзале. Об этом спортсмен рассказал в своем Instagram 2-го июля.

Его обвиняют в причинении вреда средней степени тяжести, так как пострадавший 21 день не мог ходить на работу. Тарасов уверен, что не заслуживает наказания, так как никого не трогал. По его словам, он наоборот хотел разнять пассажира и его друга, тоже бойца ММА, Никита Солонина. 6 июля Тарасову надо будет явиться на допрос.

Ранее Piter.TV рассказывал о случившемся. По версии транспортной полиции, бойцы находились в поезде "Москва - Петербург" в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли пассажиров. На платформе вокзала один из них ударил мужчину по лицу. Обвиняемые утверждают, что мужчина сам их провоцировал.

Видео: Instagram / @artemtarasov_mma