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На бойца ММА Солонина возбудили уголовное дело за потасовку на Московском вокзале

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По официальной информации, один из пассажиров поезда получил на платформе по лицу.

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении бойца ММА Никиты Солонина. По версии пресс-службы УТ МВД по СЗФО, мужчина устроил потасовку на Московском вокзале. Солонин утверждает, что "все не так, как пишут".

Спортсмену избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Привлекать ли Артема Тарасова, который был с Солониным, к уголовной ответственности, будет понятно после судебно-медицинской экспертизы. Она определит степень телесных повреждений, которые получил вице-президент банка. 

Полиция установила, что бойцы находились в поезде "Москва - Петербург" в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли пассажиров. На платформе вокзала один из них ударил мужчину по лицу. 

Видео: Instagram / @nikitasolonin_mma

Теги: боец мма, никита солонин, уголовное дело, хулагинство
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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