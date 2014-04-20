На бойца ММА Солонина возбудили уголовное дело за потасовку на Московском вокзале

По официальной информации, один из пассажиров поезда получил на платформе по лицу.

Транспортные полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство" в отношении бойца ММА Никиты Солонина. По версии пресс-службы УТ МВД по СЗФО, мужчина устроил потасовку на Московском вокзале. Солонин утверждает, что "все не так, как пишут".

Спортсмену избрали меру принуждения в виде обязательства о явке. Привлекать ли Артема Тарасова, который был с Солониным, к уголовной ответственности, будет понятно после судебно-медицинской экспертизы. Она определит степень телесных повреждений, которые получил вице-президент банка.

Полиция установила, что бойцы находились в поезде "Москва - Петербург" в состоянии алкогольного опьянения и оскорбляли пассажиров. На платформе вокзала один из них ударил мужчину по лицу.

Видео: Instagram / @nikitasolonin_mma