Блогер Некоглай на Porsche попал в смертельную аварию в центре Москвы

Николай Лебедев рассказал о том, что в машине также находился спортсмен из MMA.

Популярный российский блогер Николай Лебедев (Некоглай) на автомобиле Porsche попал в смертельную аварию в центре Москвы. Соответствующее заявление в собственных социальных сетях сделал сам участник ДТП. Он подчеркнул, что в его автомобиль врезалась легковушка. Инцидент зафиксирован в районе Белорусского вокзала.

На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля. пресс-служба Департамента столицы по транспорту

Николай Лебедев отметил, что вместе с ним в автомобиле находился российский боец из ММА Асхаб Магомедов. Сведения о возможных погибших в аварии уточняются.

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Фото и видео: Telegram / SHOT

