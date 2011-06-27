Блогер Некоглай на Porsche попал в смертельную аварию в центре Москвы

Популярный российский блогер Николай Лебедев (Некоглай) на автомобиле Porsche попал в смертельную аварию в центре Москвы. Соответствующее заявление в собственных социальных сетях сделал сам участник ДТП. Он подчеркнул, что в его автомобиль врезалась легковушка. Инцидент зафиксирован в районе Белорусского вокзала.
На Тверском путепроводе (на пересечении с улицей Бутырский Вал) столкнулись три автомобиля.
пресс-служба Департамента столицы по транспорту
Николай Лебедев отметил, что вместе с ним в автомобиле находился российский боец из ММА Асхаб Магомедов. Сведения о возможных погибших в аварии уточняются.
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Фото и видео: Telegram / SHOT
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