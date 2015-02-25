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Блогер Литвин въехал в витрину автосалона на Porsche за 13 миллионов

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Блогер заявил, что якобы перепутал педали, въехал в витрину заведения и потом выехал на улицу.

Российский 21-летний блогер Михаил Литвин въехал в витрину автосалона на новом Porsche Taycan Turbo S. Ролики с инцидентом он опубликовал в сторис Instagram.

Блогер заявил, что якобы перепутал педали, потом разбил витрину заведения и выехал на улицу. Литвин известен тем, что публикует ролики, в которых специально провоцирует аварии или портит дорогие автомобили.

В январе 2021 года он ради ролика устроил ДТП и разбил машину таксиста. Правда, потом он подарил мужчине Kia Ceed 2016 года. В октябре прошлого года он сжег свой автомобиль Mercedes GT63s стоимостью 13 миллионов рублей.

Ранее блогер Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ в Москве.

Видео: Instagram/mikhail_litvin

 

 
Теги: porsche, блогер, литвин
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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