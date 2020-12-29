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Блогер Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ в Москве

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Лакеев рассказал, что несколько раз пнул автомобиль спецслужбы.

TikTok-блогер Константин Лакеев признал вину по делу о нападении на машину ФСБ в Москве и раскаялся в содеянном. Об этом сообщили в главном следственном управлении Следственного комитете России.

Прощу прощения у всех, кто с этим связан. У госслужащих, у полицейских, у всех, кто с этим связан и не связан.

Константин Лакеев, блогер

Он пообещал, что такое не повторится. Лакеев рассказал, что несколько раз пнул автомобиль спецслужбы, а также закидывал его снегом.

Ранее Климов заявил, что за незаконными протестами в России стоят госструктуры стран НАТО.

Видео: Youtube/Следственный комитет Российской Федерации

Теги: лакеев, протесты, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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